Nel Lazio la prima bozza di legge su eno e oleoturismo

LATINA – Via libera della Giunta regionale alla proposta di legge sulla “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”, iniziativa dell’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, alle Politiche agricole, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini che spiega in una nota: “Con questo provvedimento vengono disciplinati, oltre a diversi requisiti tecnici, anche una serie di misure volte a un’effettiva promozione e implementazione delle attività legate all’enoturismo e all’oleoturismo, con l’obiettivo di mettere a sistema le peculiarità agroalimentari e il patrimonio culturale del Lazio”.

Alle spalle della normativa regionale, la legge voluta dal parlamentare pugliese Dario Stefàno padre delle norme che hanno introdotto la disciplina delle attività di enoturismo e di oleoturismo nel nostro ordinamento, già recepite, da Toscana, Marche, Umbria e Liguria. Gli obiettivi della legge regionale che dovrà passare il vaglio del Consiglio, sono quelli di rafforzare la formazione al fine di qualificare, informare e riqualificare gli operatori del settore, e di promuovere i prodotti attraverso la creazione di percorsi enoturistici e oleoturistici.

«Questa proposta di legge – spiega l’assessore Giancarlo Righini – nasce dalla consapevolezza che nel Lazio manca una normativa regionale chiara ed efficace. Si tratta di uno strumento indispensabile per favorire la crescita di un comparto, come quello del turismo del vino e dell’olio, che oltre a rappresentare prodotti d’eccellenza del nostro territorio, può, se validamente supportato, contribuire alla crescita economica e occupazionale della regione. In campagna elettorale avevamo promesso di approvare questo provvedimento entro i primi cento giorni di legislatura e abbiamo mantenuto la parola data agli elettori e soprattutto alle aziende del settore. Un sentito ringraziamento va al presidente Rocca che, avendo la delega al turismo, ha dimostrato Un’attenzione particolare verso questo provvedimento che avrà importanti ricadute sull’intero sistema regionale».

La proposta di legge, che è composta da 19 articoli, nasce anche con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di specifiche attività legate al settore e di favorire anche la creazione di eventi patrocinati dalla Regione Lazio tesi a promuovere e diffondere la conoscenza delle eccellenze non solo in ambito vitivinicolo e olivicolo, ma di tutti i prodotti della filiera agroalimentare.

Un settore quello dell’oleturismo che in provincia di Latina, grazie alla presenza di molti produttori di Evo , all’esistenza di storiche e virtuose cultivar, di associazioni e di sensibili operatori pionieri, ha grandi potenzialità di sviluppo.