Accordo tra Sapienza e Federlazio Latina per formare figure professionali specializzate

LATINA – É stato firmato un accordo tra la Federlazio Latina, il Cersites del Polo Pontino della Sapienza Università di Roma diretto dal professor Vincenzo Petrozza, e la facoltà di Ingegneria con il responsabile d’area didattica, Alessandro Corsini.

“L’obiettivo è quello di formare figure professionali specializzate di cui le aziende hanno bisogno e che non si trovano”, ha spiegato la direttrice di Federlazio Stefania Dottori

“Una firma importante dunque che nasce da un’esigenza specifica, ma che avrà ricadute positive sull’intero territorio”, ha detto il presidente di Federlazio Marco Picca.

Il motore di tutto è il Cersites : “Il Centro ricerche e servizi per l’innovazione tecnologica sostenibile, é un centro di servizi e ricerca che si pone come tessuto connettivo tra università e territorio. Puntiamo a valorizzare sia l’attività accademica, dove Sapienza ha investito molto, sia l’accoglienza”, sottolinea il professor Petrozza.

L’accordo sottoscritto nella giornata di mercoledì è stato importante anche per presentare un nuovo corso di laurea in Ingegneria, che sarà in lingua inglese e partirà dal prossimo anno accademico, incentrato sull’ambiente e sulla sostenibilità dei territori. A presentarlo il professor Corsini che ha detto: “Doveroso organizzare accordi di sistema tra mondo della formazione e quello produttivo, delle piccole e medie imprese rappresentato da Federlazio”.

Presente alla conferenza stampa di presentazione anche la sindaca di Latina, Matilde Celentano che ha sottolineato l’importante momento di sinergia tra istituzioni.