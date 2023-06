Tumore al seno, attivato al Goretti il nuovo mammografo

(nella foto in homepage la manager Cavalli con il prof De Masi)

LATINA – E’ stato inaugurato all’ospedale di Latina un nuovo mammografo, strumento di ultima generazione che, insieme con un ecografo altrettanto performante, pone il Goretti tra i centri più avanzati nella prevenzione senologica. La sua attivazione era attesa da tempo, da quando ormai a maggio scorso, lo strumento era arrivato a svecchiare e integrare il parco tecnologico della Asl di Latina in una delle branche dove fare diagnosi precoce vuol dire salvare vite. Allora però mancavano i locali giusti, oggi ricavati al piano -1 dei nuovi ambulatori. Due stanze nuove, e un atrio, luminosi, decorati con le opere dell’artista Sergio Ban messe a disposizione dalla compagna dell’artista giuliano-dalmata arrivato nel campo profughi ex Rossi-Longhi di Latina e qui rimasto. Sono opere di grandi dimensioni allestite in una bella esposizione curata dal Museo di Arte Diffusa di Fabio D’Achille. Hanno già cominciato ad accogliere donne che si affacciano agli esami di controllo nella fascia di età tra i 40 e i 50 anni (le 50-74enni accedono al mammografo dello screening in piazza Celli) o tutte le altre per le quali si rendano necessari approfondimenti di secondo e terzo livello.

“Questo mammografo ci pone tra i centri tecnologicamente più avanzati del Lazio. Consente quando è necessario di fare la mammografia con il mezzo di contrasto sostituendo la risonanza magnetica ed è prezioso nella radiologia interventistica in tutti i casi in cui si debba ricorrere al prelievo istologico. Per spiegarla semplicemente, ci consente di avere l’immagine di sezioni di tessuto così sottoli da permetterci di andare a prelevare microcalcificazioni e dunque a diagnosticare tumori così piccoli da garantire la guarigione delle pazienti, perché quando il tumore viene preso nello stadio iniziale si guarisce”, spiega il direttore della Uos di radiologia senologica professor Carlo De Masi che parla di un’oasi in una sanità che spesso fatica a dare risposte all’altezza per la carenza di strutture e di personale.

“Oggi abbiamo dato alle donne un luogo di prevenzione e di cura molto importante. Come sappiamo la diagnosi precoce è l’ arma più potente che abbiamo nella lotta contro il carcinoma mammario, ma contro tutti i tumori in genere”, ha detto la manager Asl Silvia Cavalli che ha presentato il mammografo e un ecografo di ultima generazione che lavorerà in sinergia con il primo, in un incontro organizzato in collaborazione con i sanitari della Breast Unit diretta dal professor Fabio Ricci.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza della sindaca di Latina Matilde Celentano e dei consiglieri regionali Enrico Tiero e Vittorio Sambucci, che hanno espresso piena soddisfazione per la novità promettendo il loro impegno per il miglioramento della sanità pontina.

In chiusura brani di Schumann scelti per l’occasione dalla pianista Roberta D’Aprano, paziente della Breast Unit, hanno messo in evidenza anche un’altra novità: nell’atrio del Goretti il pianoforte donato da una donna malata di tumore della mammella ora utilizzato per la musicoterapia.