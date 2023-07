A Sabaudia Musica in Blu con Il Barbiere di Siviglia e Marco Morandi

SABAUDIA – A Sabaudia prosegue stasera (lunedì 31 luglio) Musica in Blu con “IL BARBIERE DI SIVIGLIA”. Dopo l’apertura di domenica con Wild Boys di Claudia Campagnola, sulla scalinata di Palazzo Mazzoni secondo appuntamento del mini Festival “Musica in Blu – Quando il canto recita” che terminerà domani con il concerto di Marco Morandi.

“Quest’anno – racconta il curatore della rassegna Umberto Cappadocia – Il Barbiere di Siviglia vedrà andare in scena artisti di fama internazionale, specialisti del repertorio belcantista e rossiniano. Alessandro Luongo fresco fresco dal suo ultimo Figaro alla Fenice di Venezia dove ha riscosso grande successo, Giorgio Misseri (Il Conte d’Almaviva) che ci raggiungerà dal famoso Festival Rossiniano di Wildbad dove ha appena interpretato l’ostica parte del tenore nel “Vero Omaggio” di G. Rossini, Carlo Cigni che ha interpretato il suo Don Basilio, il famoso curiale che ci spiegherà cos’è La Calunnia cantando la sua celeberrima aria, in importanti Teatri internazionali come l’Opera Bastille di Parigi, Fabio Capitanucci reduce dai bei successi con il Don Bartolo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, al Royal Opera House Covent Garden di Londra e dal Festival di Wildbad sempre come don Bartolo, e la nostra Rosina, Alessandra Rezza, che presterà e piegherà la sua ampia e vibrante voce verdiana alla belcantista e rossiniana Rosina, un suo omaggio che noi tutti apprezziamo, solo la Maria Callas si cimentò in una prova così ardua. E infine al pianoforte l’espertissimo e talentuoso Maestro Otello Visconti, maestro accompagnatore e ripassatore di tanti importanti cantanti in carriera”.

L’evento si inserisce nella rassegna “Musica in Blu, quando il canto recita” arrivato alla X edizione. Organizzato dal comune di Sabaudia, in particolare dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo, diretto e coordinato dal vicesindaco Giovanni Secci. Curatore dell’evento è Umberto Cappadocia in collaborazione con Daniela Carfagna.