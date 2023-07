A Salto di Fondi la “Corri Marione”

FONDI – “Corri Marione”, la ricetta giusta per correre, brindare e divertirsi Sabato nella Tenuta Sugarelle, in località Salto di Fondi”, l’evento goliardico targato Olimpia Lazio, inserito nel Grande Slam Uisp. Il 31esimo Grande Slam Uisp “Natalino Nocera” si appresta a vivere una tappa unica nel suo genere, una corsa non competitiva orgogliosamente definita “semiseria” dagli organizzatori dell’Olimpia Lazio. Si tratta della “Corri Marione”, terza edizione di un appuntamento ideato per quanti vogliano correre, passeggiare e divertirsi a contatto con la natura e con i buoni sapori. La manifestazione è in programma sabato 29 all’interno della “Tenuta Sugarelle”, in località Salto di Fondi. Del tutto inedito il percorso, sviluppato lungo 7,5 km attraverso i sentieri del Parco Regionale Monti Ausoni che costeggiano le sponde del Lago di Fondi.

A dir poco originale il regolamento, abbinato allo slogan “Corri, bevi e striscia”: durante la gara gli atleti dovranno osservare tre soste per sorseggiare altrettanti boccali di birra, da 0,2l nelle prime due fermate e da 0,3l nella terza. Agli astemi sarà comunque concesso il ricorso alla semplice acqua. Il mancato consumo di tutti i boccali determinerà l’esclusione del concorrente dalla classifica finale, mentre per ogni boccale non bevuto ci saranno 5 minuti di penalizzazione. Lo scorso anno si imposero Diego Papoccia del Ferentino Runners Team, davanti a Corrado Snaiderbaur e Marcello Peronti. Tra le donne concesse il bis Fabiola Desiderio, già vincitrice della prima vedizione, davanti a Paola Fiorini e Stefania D’Angiò. Un riconoscimento andò anche alla Poligolfo Formia come “Gruppo più numeroso”, fitwalking compreso.

Alla “Corri Marione” potranno partecipare anche minori accompagnati e animali tenuti al guinzaglio. Il tempo limite per portare a termine la gara è di 2 ore e mezza.

PREMI – Ci saranno premi per i primi tre arrivati, maschili e femminili, e per i primi tre Gruppi più numerosi. Previsto con l’iscrizione anche un gustoso ristoro. Alla fine della premiazione, inoltre, spazio alla buona gastronomia a prezzi modici, per gli atleti e per i loro accompagnatori, grazie allo speciale menù voluto dall’organizzazione. Il tutto sarà allietato da una serata danzante alla presenza della showgirl Marianna Yakhvan.

Il ritrovo è fissato alle 16 presso la “Foresteria Tenuta Sugarelle”, in via Sugarelle 2161, mentre lo start scatterà alle 18.

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito www.uisplatina.it o inviare un messaggio whatsapp al numero 328.1193101. Per tutti i dettagli, inoltre, è disponibile il sito olimpialazio.it.