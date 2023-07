Fiamme sullo yacht al largo di Ponza, coppia a bordo si getta in mare per salvarsi

PONZA – Si sono gettati in mare per sfuggire alle fiamme divampate improvvisamente a bordo del loro yacht. Due diportisti si sono messi in salvo così dopo aver chiamato la Guardia costiera per chiedere soccorso. E’ accaduto domenica a poche miglia da Ponza. La Sala Operativa è stata allertata da una chiamata di mayday sul canale 16 dedicato alle comunicazioni d’emergenza. Sul posto sono arrivate le motovedette SAR CP857 e CP2090 i cui equipaggi, utilizzando i mezzi antincendio in dotazione, hanno iniziato le operazioni di contenimento ed estinzione dell’incendio in sala macchine. I due diportisti, già recuperati da un natante di passaggio sono stati poi recuperati da un terzo mezzo intervenuto, il GC L21, e sono stati trasportati in porto. Non è stata necessaria l’assistenza medica, a parte il grande spavento i due stavano bene.

Lunghe le operazioni di spegnimento del rogo che sono durate diverse ore e si sono concluse solo nel primo pomeriggio. Lo yacht è stato poi rimorchiata dai mezzi della ditta autorizzata fino all’ormeggio nel porto di Ponza dove sono state avviate le indagini.