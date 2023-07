Lancia birra sui turisti e picchia una coppia a Ponza, denunciata 33enne intossicata dall’alcol

PONZA – Ha lanciato birra addosso ai turisti che si trovavano sulla passeggiata dell’isola, ha anche ribaltato alcuni tavoli di un bar, aggredito e procurato lesioni a una coppia di fidanzati e lanciato in mare nell’area portuale sottostante i bicchieri di un pub. Sono dovuti intervenite i carabinieri di Ponza per fermare una turista 33enne di Merano, con precedenti di polizia, che dava in escandescenza totalmente fuori controllo. Alla loro vista però la donna ha reagito con violenza, calci e pugni ai militari che hanno dovuto faticare non poco per consentire ai sanitari del 118 di immobilizzarla sulla barella dell’ambulanza. La giovane donna è stata poi trasportata al Poliambulatorio di Ponza. La diagnosi dei medici: agitazione psicomotoria e intossicazione acuta da alcol, con prognosi di tre giorni e permanenza in osservazione nella struttura sanitaria.