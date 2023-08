A Gonfie Vele, affidato l’appalto per il progetto Ater-Comune di Latina da 15 milioni

LATINA – E’ stato affidato dall’Ater di Latina l’appalto per il progetto a Gonfie Vele, da 15 milioni di euro, che l’azienda ha sviluppato in collaborazione con il Comune di Latina. Ne dà notizia il neo commissario Enrico Della Pietà cui spetta il compito di proseguire l’iter avviato dall’amministrazione Coletta e proseguito dal commissario Valente. “E’ un elemento strategico della filosofia che intendo attuare nel mio mandato alla guida dell’azienda”, sottolinea Della Pietà sottolineando che l’Ater “ha la sua anima nel dare servizi ai cittadini, per dare risposte e migliorare la vita delle comunità” e che “Gonfie Vele è un esempio”, perché si tratta di un “intervento che cambia l’aspetto del quartiere nella sua vivibilità”, e consente di “abbattere lo scheletro dell’Icos che è una pessima cartolina di ingresso della città”. “Appena mi sono insediato (il 2 agosto) con i tecnici e la dirigenza ho fatto il punto su questo intervento cercando di velocizzare il più possibile i tempi”.

IL PROGETTO – Della Pietà ricorda i contenuti del progetto illustrato alla stampa la prima volta nel 2021 dopo la presentazione del progetto al Mit e l’arrivo del finanziamento: “Sarà realizzato – spiega il commissario – un edificio polifunzionale in luogo dell’edificio ex ICOS che sarà demolito, che ospiterà diversi servizi quali un asilo nido al piano terra della piastra, un centro sociale polivalente (anche per anziani), anch’esso al piano terra dell’edificio, gli uffici per la nuova questura della Polizia di Stato di circa 1.000 mq, gli uffici per un presidio territoriale della ASL di Latina, una nuova biblioteca comunale di quartiere ed alloggi per il co-housing, capaci di ospitare 12 unità familiari in camere doppie e nuovi parcheggi per circa 5.880 mq. Saranno, inoltre realizzati, 39 alloggi per l’housing sociale ed una cavea per attività teatrali all’aperto, nei pressi dei lotti 46 e 47 dell’Ater di Latina”.

“Cambieremo la vivibilità di un pezzo importante della Latina di concerto con il Comune di Latina con cui abbiamo instaurato un rapporto di lavoro forte e costruttivo, nei prossimi giorni ho intenzione di incontrare il sindaco del capoluogo, noi dobbiamo dare risposte ai cittadini cogliendo le opportunità che ci sono come il Pnrr”. Ha concluso il commissario dell’Ater, Enrico della Pietà, che ha ringraziato gli uffici per il lavoro svolto sino ad ora.

Il ruolo di commissario di Della Pietà segue la presidenza Fioravante.