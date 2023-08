Al Goretti si inaugurano il nuovo reparto di Emodinamica e la Utic

LATINA – Sono terminati i lavori per la realizzazione del nuovo Reparto di Emodinamica e della nuova Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) del DEA di II livello di Latina. La cerimonia di inaugurazione è stata fissata e si terrà alle 12 di lunedì 7 agosto, presso il reparto di Cardiologia diretto dal professor Francesco Versaci al primo piano dell’Ospedale S.M. Goretti di Latina in Via Scaravelli. Alla cerimonia parteciperà il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca con la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli sotto la cui guida sono state deliberate le opere.