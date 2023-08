Ladri al Banco Alimentare sulla Pontina, razziati cibo per i bisognosi e il furgone per la distribuzione

LATINA – Razzia la notte del 15 agosto nella sede del Banco Alimentare sulla Pontina ad Aprilia. I ladri, che si sono introdotti all’interno del magazzino dell’associazione hanno portato via derrate alimentari destinate ai bisognosi e il furgone utilizzato per la distribuzione, danneggiate serrande e porte prese a calci fino a sfondarle, i locali messi sottosopra. Il gesto appare ancora più grave perché il Banco Alimentare assiste oltre 110mila persone in difficoltà su tutto il territorio della Regione, di queste oltre 3.400 solo ad Aprilia, e nel magazzino razziato nel corso del 2023 sono stati distribuiti circa 150mila kg di prodotto alimentare. I dati sono stati resi noti dal presidente del Banco Alimentare Giuliano Visconti.

“Atto squallido e vile”, ha commentano il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca esprimendo la sua personale «Solidarietà e quella della giunta del Lazio al presidente Visconti: vandalizzare un presidio di aiuto e sostegno, rubando generi alimentari destinati ai più fragili, è un atto insensato, squallido e vile».

Anche la sindaca di Latina Matilde Celentano e l’assessore ai servizi sociali Michele Nasso esprimono esprimono solidarietà ai volontari del Banco Alimentare del Lazio: “Rubare cibo destinato a chi vive in povertà è un gesto vile – hanno commentato – così come sottrarre il mezzo utilizzato per il recupero delle eccedenze delle derrate da destinare ai più bisognosi di Aprilia, come negli degli altri centri della nostra provincia ed in particolare nel capoluogo. Il furgone era stato riparato da poco, grazie a una donazione Viene anche rilanciato l’appello del presidente Giuliano Visconti, rivolto a tutti coloro che volessero aiutare il Banco Alimentare del Lazio Odv a riorganizzarsi nell’immediatezza, di esprimere la propria vicinanza attraverso una donazione da effettuarsi mediante bonifico con la causale “Agosto solidale”.