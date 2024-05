Aprilia, volevano l’incasso della pizzeria, dipendente reagisce e mette in fuga i rapinatori

APRILIA – Il sospetto è che si tratti della stessa coppia di rapinatori che ha agito già altre quattro volte. Il quinto colpo, in una pizzeria, non è riuscito, però per la reazione di un dipendente. E per la stessa ragione era fallito anche uno dei precedenti al distributore di benzina dell’Ip martedì mattina. I carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia stanno ricostruendo l’identikit dei due che indossando caschi integrali mercoledì sera hanno tentato di rapinare una pizzeria di Campoverde, alla periferia di Aprilia. Volevano l’incasso, sono andati via a mani vuote.

Dopo l’ irruzione nel locale che si trova all’incrocio tra Via Selciatella e Via Pantanelle, hanno estratto una pistola e hanno cercato di impossessarsi della cassa, ma un dipendente si è lanciato su uno dei due e ha cercato di bloccarlo prendendosi per risposta un colpo in pieno viso con il calcio della pistola. Proprio l’ azione imprevista dell’addetto alla sala ha fatto desistere la coppia di rapinatori probabilmente non espertissimi.

Nella pizzeria dopo l’allarme al 112 sono intervenuti i carabinieri per raccogliere le testimonianze dei presenti e avviare le ricerche. L’episodio – come detto – si aggiunge all’elenco di altri analoghi colpi, consumati o tentati, avvenuti sul territorio apriliano nelle ultime settimane tutti con le stesse modalità ad opera di due uomini che arrivano in sella ad uno scooter, con i caschi che coprono il volto e armati. Il dipendente non ha riportato ferite gravi.