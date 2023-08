Lillo Capponi è Il marinaio burbero del Circeo

SAN FELICE CIRCEO – Si intitola Il marinaio burbero del Circeo il libro di Rita Leonetti che racconta la storia di Lillo Capponi e, insieme con la sua, quella di San Felice Circeo dal dopoguerra ad oggi. Pietra fondativa e punto di riferimento della Cooperativa Ormeggiatori Circeo I, chiunque sia passato per il porto di San Felice, lo ha conosciuto o ha almeno scambiato con lui qualche parola, magari ha ricevuto un consiglio o un racconto. La sua immagine è esattamente quella che associamo al marinaio esperto, mentre sul suo essere burbero si può certamente dire che è solo scorza.

Per il resto e per saperne di più, bisognerà attendere il 28 agosto (alle 20) quando nell’antica Cappella del Templari, sede della Proloco, nel centro storico di San Felice Circeo il romanzo sarà presentato al pubblico.

“Una storia che – spiega l’autrice – ha inizio nell’agosto del 44 in un piccolo paese di contadini e pescatori alle pendici del promontorio del Circeo. La guerra è appena finita ma ha lasciato ferite profonde e lo spettro della fame aleggia minaccioso.

Lillo, il protagonista, cresce in una famiglia che affronta con coraggio il difficile periodo della ripartenza senza mai perdersi d’animo. Lillo è un bambino vivace, irresistibilmente attratto dal mare e impaziente di diventare grande.

Negli anni del boom economico Lillo è un giovane uomo desideroso di affermarsi e pronto a raccogliere sfide sempre nuove. La sua esistenza piena di cambiamenti diventa metafora della vita del suo paese che in pochi decenni si trasforma in una località turistica rinomata.

Fa da cornice al racconto la mitica isola di Eea abitata dalla maga Circe in un intreccio di storia e leggenda, realtà e fantasia”.

Presentati dal giornalista Federico Domenichelli, interverranno alla presentazione il protagonista del romanzo, Lillo Capponi e l’autrice Rita Leonetti; il presidente dello Yacht Vela Club, Franco Borsò, l’armatore di Cavallo Pazzo II, Enrico Danielli, Remo Calisi fondatore della Cooperativa Circeo I, l’ornitologo inglese Nick Henson (che da 40anni studia le specie presenti nel Parco Nazionale del Circeo) e Bianca Maria Caringi Lucibelli presidente del Galà delle Margherite. Saranno presenti anche le autorità locali.