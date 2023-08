Ciro Immobile in visita con la famiglia al Lago di Fogliano

LATINA – Visita nel borgo di Fogliano per Ciro Immobile che, terminato il mini ritiro all’estero e in attesa di riprendere gli allenamenti a Formello, si è concesso qualche giorno di vacanza a Sabaudia. Il capitano della Lazio martedì pomeriggio ha lasciato la spiaggia all’ombra del Promontorio per una gita sul lago costiero di Latina che fa parte del Parco Nazionale del Circeo e con un folto gruppo familiare è stato accompagnato dai carabinieri forestali nella visita all’orto botanico e al museo degli animali imbalsamati.

Immobile si è informato sul Centro di recupero della Fauna Selvatica di Fogliano, fiore all’occhiello del Reparto per la tutela della Biodiversità il cui responsabile ha anche organizzato per i più piccoli una mini-sessione di educazione ambientale nell’area dove vengono di solito liberati gli animali dopo le cure nella struttura specializzata. Il calciatore non si è sottratto a selfie, fotografie e autografi chiesti da tifosi e ammiratori.