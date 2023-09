Abbiamo vinto già, ecco il nuovo brano di Tiziano Ferro con J-Ax

LATINA – E’ uscito oggi il nuovo brano di Tiziano Ferro dal titolo “Abbiamo Vinto Già” con un feat di J-Ax. La nuova canzone del cantautore di Latina una ballad decisamente politica torna sul tema caro del diritto ad essere se stessi e della difficoltà di vivere una vita non convenzionale. “Ridiamo delle cicatrici, brindiamo alle debolezze Marceremo per le strade per difendere un diritto”, si legge nel testo che è già bandiera