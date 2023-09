Canile ai privati, l’associazione Amici del Cane chiede al Comune di Latina l’annullamento della gara

LATINA – L’associazione Amici del Cane di Latina torna ad accedere i riflettori sul canile della Chiesuola che i volontari della ODV gestiscono da oltre 30 anni, ma che al termine di una gara d’appalto bandita dal Comune di Latina è prossimo ad essere affidato ad un organismo privato. E dopo il raduno solidale partecipatissimo del 6 agosto, per protestare contro la decisione che di fatto estromette i volontari (che non hanno partecipato alla gara), l’associazione pensa ora ad una protesta in centro città. E’ quanto annuncia in una nota nella quale fa sapere che dal 6 agosto ” a oggi ancora non ci sono state evoluzioni e comunicazioni in merito da parte del Comune”.

“L’Associazione – ricordano – negli anni ’80 ha creato dal nulla il Canile Comunale della Chiesuola con il duro lavoro, la passione, i sacrifici dei volontari e le donazioni dei privati e di anno in anno ne ha migliorato lo stato e le condizioni dei box e delle aree libere dedicati all’ospitalità dei cani e dei gatti. Ora se ne vedrebbe sottrarre la gestione. Ora, dopo la pubblicazione della gara, alla quale l’Associazione Amici del Cane non è riuscita a partecipare per una serie di vicissitudini e la partecipazione unica di un privato, le cose si sono fermate in una fase intermedia di aggiudicazione. Le cose al momento dunque sono ferme e i volontari dell’Associazione hanno chiesto al Comune di Latina, tramite studi legali, l’annullamento della gara in itinere e l’elaborazione di una nuova gara. Chiedono il sostegno e la solidarietà dei cittadini affinché anche in futuro i canili comunali siano sempre gestiti da realtà senza scopo di lucro, che si preoccupino del reale benessere degli animali curandoli quotidianamente e impegnandosi costantemente a trovare loro adozioni”.

A sostegno dei volontari era intervenuta anche Legambiente di Terracina con una petizione on line (https://www.change.org/p/no-alla-gestione-privata-del-canile-comunale-dilatina?source_location ) che nel giro di pochi giorni ha raccolto quasi 20mila firme, di persone che chiedono di non assegnare il Canile Comunale a un privato. L’Associazione recentemente ha anche ricevuto una menzione speciale da parte di Legambiente come uno dei migliori canili d’Italia.