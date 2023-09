L’encomio di Gaeta al tastierista dei Nomadi Beppe Carletti

GAETA – Un encomio al tastierista e fondatore dei Nomadi, Beppe Carletti, è arrivato dal comune di Gaeta. La cerimonia si è svolta mercoledì 13 settembre nell’aula consiliare del comune di Gaeta dove il sindaco Cristian Leccese ha ricevuto Beppe Carletti che proprio quest’anno festeggia il 60° anniversario dalla fondazione della band musicale più longeva d’Italia (seconda al mondo dopo i Rolling Stones).

“Ringrazio il sindaco Cristian Leccese e tutto il comune di Gaeta per questo riconoscimento”, ha detto Beppe Carletti, “Sono molto contento di essere venuto a Gaeta, città che ho avuto modo di apprezzare per le sue belle artistiche e per il bellissimo porto. E’ una città che è sempre stata presente nei miei ricordi, perché essendo stata sede di un famoso centro penitenziario militare, veniva spesso citata tra i ragazzi che si apprestavano a fare il servizio militare”:

Insieme all’artista, anche la giovane cantautrice emergente di Formia, Camilla Pandozzi, con la quale è nata una collaborazione artistica. Già presente da qualche tempo sui palchi della band emiliana, Camilla Pandozzi sta registrando un nuovo singolo con la presenza di Beppe Carletti al pianoforte, e con la produzione e gli arrangiamenti di Cosmo Masiello. Un momento in cui si incontrano due generazioni di artisti.

Camilla ha condiviso la sua emozione per il progetto: “Ancora oggi non riesco a crederci. L’intenzione di Beppe di accompagnarmi era stata già ufficializzata da diversi mesi, ma sono rimasta in un silenzio scaramantico perché ho il cuore colmo di gioia. Beppe è una persona fantastica e sono felicissima e onorata di questa collaborazione”, ha detto la giovane artista, “Abbiamo girato anche un videoclip”.

Intanto, venerdì 15 novembre, in tutti gli store digitali e in radio, esce “Ex-Stasi”, il nuovo brano di Camilla Pandozzi. La giovane artista invita a scoprire il mondo sensazionale della sua nuova canzone. Utilizzando una maestosa sovrapposizione di tonalità, combinata con le pulsanti vibrazioni del genere elettro pop, questo brano promette di portarti in un viaggio sonoro come nessun altro.