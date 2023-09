Il saluto del colonnello D’Aloia e la promessa: “Lascio attività ancora in corso che raccontano una criminalità latente e pervasiva”

LATINA – Saluta commosso il colonnello Lorenzo D’Aloia che oggi lascia ufficialmente il Comando provinciale dei carabinieri di Latina. Un’esperienza che descrive positiva a tutto tondo, sotto il profilo investigativo, dell’impego professionale e umano, dei rapporti con i carabinieri in servizio sul territorio, di quello delle relazioni con le altre istituzioni e con i cittadini. Lo definisce il periodo più bello della mia vita.

“L’esperienza di questi tre anni è difficile da raccontare e da descrivere – racconta nella conferenza stampa di congedo che si è tenuta questa mattina nella sala stampa della caserma Cimarrusti in piazza Largo Caduti di Nassyria, e prima di prendere servizio a Roma dove ricoprirà un incarico prestigioso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – . Lascio una bellissima provincia che ho imparato ad amare e non posso nascondere il dispiacere sincero che provo in questo momento. Molto c’è ancora da fare e faccio un in bocca al lupo al mio successore, il colonnello Angelillo, sicuro che saprà raccogliere il testimone e offrire con la sua professionalità un quid pluris a questo territorio”.

nel corso dell’incontro con i media, parole di ringraziamento sono state rivolte a tutte le istituzioni e all’intera squadra dei carabinieri “che lascio compatta e coesa”. Un pensiero particolare al Prefetto Maurizio Falco “che è stato punto di riferimento costante e guida”.

Nessun bilancio di attività, niente numeri, ma sotto il profilo investigativo la promessa di effetti a venire del lavoro svolto, un lavoro fatto imparando a conoscere mese dopo mese sempre meglio il territorio e le sue criticità: “Ci sono attività importanti in corso che speriamo trovino compimento nei provvedimenti della magistratura e che daranno il senso di una criminalità pervasiva di tipo non violento che è presente. Una criminalità latente che lavora sotto traccia e che abbiamo però individuato”, ha detto.