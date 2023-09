Pareggio al Francioni, tra Latina e Casertana finisce 1-1

LATINA – Termina in parità, sull’1-1, al Francioni la quarta giornata di serie C tra Latina Calcio 1932 e Casertana. Al goal su rigore di Luca Fabrizi al 29° del primo tempo ha risposto dalle file della formazione campana, Alessio Curcio allo scadere dei primi 45 minuti di gioco.

Il Latina, che è apparso un po’ confusionario verso la fine del secondo tempo, al termine di 90+3 minuti resta imbattuto con due vittorie e due pareggi.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 1 – 1 Casertana FC

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Biagi (65’ Mastrioanni), di Livio, Riccardi, De Santis, Jallow (56’ Fella), Crecco (56’ Ercolano), Fabrizi, Rocchi, Cortinovis, Paganini (71’ Del Sole). A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Serbouti, Gallo, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato.

Casertana FC (4-3-1-2): Venturi, Fabbri (46’ Soprano), Celiento, Toscano (83’ Matese), Damian, Curcio (92’ Taurino), Tavernelli, Sciaccia, Casoli, Paglino (46’ Anastasio), Proietti. A disposizione: Marfella, Galletta, Del Prete, Taurino, Turchetta, Cadili Allenatore: Cangelosi.

Arbitro dell’incontro: Valerio Pezzopane di L’Aquila.

Assistenti: Manuel Marchese di Pavia e Gilberto Laghezza di Mestre.

Quarto Ufficiale: Lorenzo Maccarini di Arezzo.

Marcatori: 29’ Fabrizi (rigore L), 46’ Curcio (C),

Ammoniti: 28’ Sciacca (C), 40’ Celiento (C), 59’ Rocchi (L), 67’ Fabrizi (L)

Recuperi: 1’ pt. 3’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 4 Casertana FC 6

Note: Spettatori totali 1774 compresi 435 abbonati e 206 ospiti