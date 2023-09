San Felice Circeo tappa della Corsa del Ricordo

SAN FELICE CIRCEO – San Felice Circeo ospiterà domani, 24 settembre, la tappa della “Corsa del ricordo”, un evento sportivo di grande valenza storica e sociale per ricordare la tragedia delle Foibe e l’esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate al termine della Seconda Guerra Mondiale. Una pagina dolorosa della storia del nostro Paese.

«Siamo onorati – commenta Felice Capponi, assessore allo Sport del Comune di San Felice Circeo – di

ospitare questo importante appuntamento sportivo che rappresenta anche un momento di riflessione

importante per tutti i partecipanti. Da sempre, come Amministrazione, siamo convinti che lo Sport

abbia anche un’enorme valenza sociale e iniziative come la “Corsa del ricordo” lo testimoniano. Per

troppo tempo, una pagina buia della nostra Storia è stata volutamente ignorata e dimenticata. È invece

doveroso ricordare la tragedia delle Foibe e dell’esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate e

sicuramente lo Sport può essere un valido veicolo di informazione e sensibilizzazione. Il Comune di

San Felice Circeo è onorato di far parte di questa iniziativa al fianco di Novara, Milano, Verona, Trieste,

Roma, San Vito dei Normanni e Catania. Ringraziamo l’Asi – conclude l’assessore Capponi – per la

grande opportunità e il Ministro per lo Sport Andrea Abodi per la vicinanza dimostrata. Appuntamento

quindi al 24 settembre a San Felice Circeo per vivere una giornata di sport e di riflessione».

Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione in sicurezza, è stata emanata

un’ordinanza di modifica della viabilità.

Tale ordinanza prevede:

 L’Istituzione del divieto di sosta con obbligo della rimozione in via Tiberio Imperatore

dalle ore 00,01 del giorno 24/09/2023 alle ore 13,00 del giorno 24/09/2023 e comunque

fino al termine della gara podistica;

 L’istituzione temporanea della sospensione della circolazione stradale per le strade

cittadine interessate dalla corsa podistica nelle sottostanti vie (solo per il tempo

strettamente necessario al transito dei concorrenti):

· Partenza da Piazzale G. Cresci;

· Lungomare Circe;

· Via Tiberio Imperatore;

· Via A. De Gasperi;

· Via Del Pignolo;

· Via Roma;

· Via Montenero;

· Via Monte Circeo;

· Via Molella;

· Via Terracina;

· Via SP 87 Badino;

· Via G. Castelli;

· Viale Europa;

· Arrivo: Piazzale G. Cresci.