Festa Nazionale del Plein Air a Priverno dal 29 settembre al 1 ottobre

PRIVERNO – Il Comune di Priverno accoglie i turisti camperisti e ospita la Festa Nazionale del Plein Air, l’evento promosso dall’omonima rivista e dall’Associazione dei Paesi Bandiere Arancioni, dedicato al turismo all’aria aperta, che si svolgerà nelle giornate 29, 30 settembre e 1° ottobre. Il programma prevede, dopo l’arrivo dei camper nell’area sosta attrezzata del parcheggio comunale di via dei Caduti di via Fani (zona San Lorenzo centro urbano), venerdì 29 settembre, il ritrovo alle ore 18,00, presso il Museo Archeologico di Priverno per i Saluti Istituzionali, la consegna del materiale informativo sulla città e la visita del Museo.

Sabato 30 settembre, alle ore 10,00 visita libera del Borgo di Fossanova, dell’Abbazia cistercense e del Museo Medievale, con possibilità di prenotare una visita a pagamento telefonando ai numeri 3472330723 – 3491814504.

Alle ore 15.00, con raduno in Piazza del Comune, visita libera del Museo della Matematica, del Duomo di Santa Maria Annunziata dove è conservata la reliquia di San Tommaso D’Aquino, della Chiesa di S. Giovanni Evangelista ed il ciclo di affreschi dedicati a Santa Caterina d’Alessandria, Madonna col bambino e Santo Vescovo, dell’Auditorium di Santa Chiara e della Casina Medievale.

Alle ore 17,00, il divertente laboratorio “Racconti Mitici”, intratterrà i più piccoli, presso il Museo Archeologico di Priverno in Piazza Giovanni XXIII.

Domenica 1 ottobre, alle ore 09,00 , in località Fontana Vecchia, inaugurazione della nuova area mercatale della tradizionale Fiera Nostra, fra esposizione e vendita di prodotti di artigianato, tipicità culinarie, attrazioni artistiche, escursioni, sketch di teatro dialettale e musica popolare.

Per partecipare si consiglia di telefonare al numero 0773-912206 o inviare una mail all’indirizzo info@comune.priverno.latina.it.

Gli ingressi ai musei sono gratuiti, le visite guidate e il laboratorio a pagamento solo su prenotazione.

Per la sosta camper non è prevista la prenotazione.