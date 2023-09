Convegno scientifico a Latina su “I nuovi approcci terapeutici in ematologia”

LATINA – Si terrà oggi (sabato 23 settembre) all’Hotel Europa un convegno scientifico patrocinato dalla Asl di Latina e dalla Sapienza Università di Roma su “I nuovi approcci terapeutici in ematologia”, in relazione alle patologie oncologiche più gravi. Il responsabile scientifico del convegno è il professor Alessandro Pulsoni, direttore della Uoc di Ematologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina che introdurrà i lavori. Seguiranno gli interventi dei relatori.

Nella sessione del mattino è previsto un focus sulle Malattie Linfoproliferative mentre nel pomeriggio si parlerà delle malattie Mieloproliferative. Entrambe le sezioni si chiuderanno con una lettura sulle terapie innovative e in particolare le Car-T , le cellule del sistema immunitario che prelevate da una persona malata di tumore vengono modificate geneticamente in laboratorio e reinfuse nello stesso paziente e messe così in grado di attaccare il tumore, e sul trapianto di midollo oggi.