Trovato privo di vita all’ex Svar, ipotesi overdose

LATINA – Il corpo privo di vita di un uomo è stato trovato questa mattina all’interno del sito dismesso della ex Svar in Via Persicara a Latina. Giaceva nell’area abbandonata che da anni è diventata rifugio per disperati e centro di spaccio di droga, un luogo che è stato spesso teatro di episodi di cronaca. Sul posto la Volante della polizia e l’ambulanza del 118 il cui personale ha potuto solo constatare il decesso dovuto ad un’overdose. Accanto al corpo una siringa usata probabilmente per iniettarsi la dose fatale.

Secondo le primissime informazioni il cadavere appartiene ad un cittadino straniero e sono in corso le procedure di identificazione.

Negli anni si è solo parlato dei progetti di riqualificazione del sito che è sempre rimasto in condizioni di totale degrado. Solo pochi mesi fa i residenti della zona si sono riuniti in un Comitato di cittadini e hanno avviato la sottoscrizione di una petizione popolare. “La situazione di degrado sociale e ambientale all’interno e nei dintorni dell’ex area industriale SVAR non è più accettabile – era l’appello lanciato all’Amministrazione comunale alla quale si chiede, ora e da circa 20anni, “il ripristino del decoro, dell’igiene e della sicurezza nel quadrante”.