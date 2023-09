Carabinieri al lavoro sul misterioso incendio che ha distrutto l’auto del sindaco di Lenola

LENOLA – Proseguono da parte dei carabinieri della Compagnia di Terracina con l’ausilio del Nucleo investigativo del comando provinciale di Latina, le indagini sull’incendio che la scorsa notte ha distrutto l’auto del sindaco di Lenola Fernando Magnafico. Dopo i rilievi svolti dai carabinieri della scientifica, i militari hanno ascoltato il primo cittadino che ha espresso rabbia e incredulità per l’accaduto dicendo di non sapersi spiegare il gesto. Lenola peraltro è nota anche per la sua tranquillità e l’elezione di Magnafico alla guida del comune era avvenuta in una situazione particolarissima, unico candidato senza avversari. Anche una seconda vettura nella stessa notte è stata distrutta a Valle Bernardo la frazione di Lenola in cui risiede il sindaco. Nessun dubbio che le fiamme siano state appiccate volontariamente.

“E’ un grave episodio quello avvenuto nella notte a Lenola. Piena solidarietà al sindaco Fernando Magnafico e all’altro cittadino che ha visto la sua auto data alle fiamme” Questo il commento del Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. La voce del parlamentare si unisce a quella di molti sindaci e amministratori che in queste ore stanno esprimendo solidarietà al primo cittadino di Lenola.