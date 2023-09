Il prof di religione seriale: non risponde al Gip. E arriva agli atti un altro caso

LATINA – E’ rimasto in silenzio davanti al Gip del Tribunale di Latina il professore di religione di Terracina accusato di un nuovo caso di violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzo che all’epoca dei fatti aveva 13 anni, emerso nei giorni scorsi dopo il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice e notificato a casa dell’ex diacono che era già ai domiciliari per gli adescamenti al Liceo Majorana. Un’inchiesta che rischia di allargarsi ancora.

La Procura della Repubblica di Latina che coordina le indagini dei carabinieri ha intanto riunito nel fascicolo i diversi episodi venuti alla luce fino ad ora e raccontati dalle vittime alla tenente Monica Loforese che sta seguendo fin dall’inizio gli sviluppi. Il quadro che ne emerge è molto pesante e oltre a quelli appena citati riguarda anche un nuovo delicatissimo caso.

Quello che emerge in tutte le diverse situazioni è che il docente, approfittando della sua posizione anche di ministro di culto nella Diocesi di Latina, riusciva ad instaurare rapporti di fiducia con i ragazzi e con gli adulti e forte di questa situazione avviava l’accerchiamento dei ragazzi nell’età più fragile, quella dell’adolescenza. Sapeva scegliere le sue vittime e a loro cominciava ad inviare messaggi su whatsapp conquistandone la confidenza, per poi spingersi più in là con frasi a sfondo sessuale e foto hot. Quindi, riusciva, anche con l’avallo inconsapevole dei genitori, a restare da solo con i minorenni che sono poi diventati le sue vittime.