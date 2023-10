A Minturno la lectio magistralis di Maurizio Bettini

MINTURNO – Sta per cominciare a Minturno (lunedì 9 alle ore 9.20) la lectio magistralis del professor Maurizio Bettini terrà. L’appuntamento al Liceo Alberti di Marina di Minturno sul tema “ Il furore dell’identità” sottotitolo del suo libro “ Hai sbagliato foresta” ( Il Mulino). Maurizio Bettini è classicista, scrittore, professore di Filologia classica dell’Università di Siena. E’ autore di numerosissimi libri sempre disponibili in libreria come l’ultimo ‘Chi ha paura dei Greci e dei Romani?’ (Einaudi) e tra i precedenti “ Il grande racconto dei miti classici (Il Mulino) e “Il Presepio” (Einaudi) Roma, città della parola (Einaudi). Di recente Bettini ha scritto ‘Hai sbagliato foresta. Il furore dell’identità’ in cui partendo dal dato attuale degli anni che viviamo, ossessionati dall’identità culturale, nazionale, regionale, sessuale, moltissimi sembrano essere preoccupati principalmente di come difendere la propria ‘tribù’ da chi cerca di minacciarla con la sua presenza, come gli immigrati o chi fa scelte di vita diverse. Il libro è una guida illuminante , ne spiega le ragioni e ci suggerisce come uscirne.

“…il giorno in cui in Italia tornassimo sotto un regime, non solo dei diversi perché di etnia o di cultura altra, ma dei diversi perché di opinioni, abitudini, costumi sessuali o familiari che non corrispondono a quelli dominanti, qualche ragazzo vittima di esclusione ci chiederà: ma voi dov’eravate, cosa facevate, quando tutto questo stava nascendo”.

L’incontro è stato realizzato in occasione del PREMIO NAZIONALE “MINTURNAE–ORNELLA VALERIO” assegnato nella giornata di ieri.