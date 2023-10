“Fernando Bassoli: primo sindaco della città di Latina”, giovedì la presentazione al Mug

LATINA – Domani Giovedì 5 ottobre alle 18.15 presso il Museo Mug Museo Giannini un via Oberdan 13 a Latina, verrà presentato il libro “Fernando Bassoli: primo sindaco della città di Latina” scritto dalla giornalista Licia Pastore ed edito dalla “Atlantide editore” diretta da Dario Petti .

All’incontro organizzato da ” Per Latina 2032″ parteciperanno Nazzareno Ranaldi che coordinerà gli interventi di Mario Faticoni e Leonardo Maiocchi. È previsto anche l intervento di Carlo Bassoli, figlio del protagonista del saggio. La ricerca rende omaggio e restituisce alla memoria collettiva una figura fondamentale nella storia cittadina, colui che traghettò il comune di Latina dalla caduta del fascismo alla nuova Italia democratica e repubblicana, dalla fine della guerra, con le sue devastazioni, alla ricostruzione materiale e morale del giovane capoluogo pontino. Una ricerca che interessa il quinquennio che va dal 1946 al 1951.

Nato a Carpi (Modena) nel 1907, tecnico della Cooperativa Braccianti di Carpi, Bassoli arriva in Agro pontino nel 1935 per collaborare ai lavori di bonifica. Stimato professionista, crollato il regime mussoliniano, diviene sindaco dapprima su nomina prefettizia e poi eletto dal consiglio comunale in seguito alle prime elezioni amministrative del marzo 1946, leader del Partito Repubblicano all’epoca fortissimo nella provincia di Latina.

Licia Pastore, già coautrice dei volumi sulla storia delle istituzioni sanitarie cittadine, dall’ospedale S. Maria Goretti al Padiglione Porfiri, ha basato la sua ricerca su fonti di archivio. Nel volume ci sono i saluti di Damiano Coletta, vede l’introduzione di Marilena Giovannelli, già direttrice dell’Archivio di Stato di Latina, le testimonianze orali dei familiari di Bassoli, come i figli Carlo e Graziella. Il libro porta l’autorevole prefazione dello storico Guido Crainz. Il saggio dalla scrittura agile contribuisce alla necessaria conoscenza di momenti di storia comunitaria di assoluta importanza e che dovrebbero far parte del bagaglio culturale di ogni cittadino.