A Latina torna il Teatro Ragazzi, una stagione in ricordo di Noemi Castrucci

LATINA – Riparte il Teatro Ragazzi di Latina per la stagione 2023/2024, in collaborazione con ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio. Una stagione quella alle porte particolarmente importante e sentita: dopo la sospensione delle attività dovuta all’emergenza socio sanitaria e dopo una lenta ripresa questa si presenta come quella del vero e proprio rilancio in termini dell’offerta culturale. Le linee della programmazione sono sempre la stesse che hanno guidato le scelte in questi ventitré anni ovvero quelle di un teatro pubblico; non scelte dettate dunque da logiche commerciali ma dalla convinzione che si contribuisca in maniera sostanziale alla formazione di un pubblico preparato e consapevole affiancando le istituzioni scolastiche in un percorso in grado di incidere positivamente, in termini di sviluppo, sul futuro della comunità. “Dopo la riapertura del Teatro Comunale D’Annunzio la nostra associazione torna a programmare in

quella che fin dalle origini è stata è stata la “casa del Teatro Ragazzi” ovvero il Palazzo della Cultura e, parallelamente, al Teatro Fellini di Pontinia spazio che l’Associazione gestisce dal 2018. Un cartellone dunque ripartito su due delle più importanti strutture della regione per agevolare gli spostamenti e la partecipazione degli Istituti Comprensivi della Provincia”, spiega Melania Maccaferri presidente dell’associazione Teatro Ragazzi.

L’importanza delle attività dell’anno 2023/2024 è legata alla volontà comune di dedicare la stagione alla figura di Noemi Castrucci, persona straordinaria, insegnante e storica socia fondatrice dell’Associazione Teatro Ragazzi di Latina scomparsa il 15 maggio scorso, come ci ha spiegato la stessa Melania Maccaferri

Un cartellone che abbraccia come da tradizione i mesi da novembre ad aprile con spettacoli pensati per alluni dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria. Si parte il 19 novembre al D’Annunzio con un “grande ritorno”: lo spettacolo Pigiami della FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI di Torino, uno dei più grandi successi a livello nazionale nella storia recente del teatro per ragazzi, per continuare con Fondazione Aida (Verona), Teatro le Maschere di Roma, Teatro Koreja dalla Puglia e concludendo con una produzione di Opera Prima Teatro, una realtà di Latina le cui produzioni sono conosciute e apprezzate in tutta Italia. Una rassegna che raccoglie come da tradizione meglio del teatro di settore.

Parallelamente alla proposta in matinée per le scuole ci saranno una serie di appuntamenti in pomeridiana – “LE DOMENICHE A TEATRO IN FAMIGLIA ”- rivolti a bambini e genitori nella convinzione che l’esperienza teatrale sia un momento di crescita e di confronto culturale prezioso che non debba essere esclusivamente delegato all’esperienza scolastica ma debba essere vissuto anche all’interno del contesto famigliare.

Le parole del Sindaco di Latina Matilde Celentano: “È con grande piacere che la nostra Amministrazione promuove le attività dell’Associazione Teatro Ragazzi di Latina per la stagione 2023/2024. Una stagione importante in modo particolare per tante ragioni: è la prima “a pieno regime” dopo tre anni di quasi totale blocco dovuto all’emergenza socio sanitaria; è la prima dopo sei anni di chiusura in cui le scuole potranno tornare nel Teatro della nostra città finalmente riaperto e pronto ad accogliere la nostra comunità a partire proprio dai più piccoli, dai “cittadini del futuro”. Tanti dunque i segnali per una stagione che sia di ripartenza, di rinascita a trecentosessanta gradi, di cui l’amministrazione comunale è e sarà la prima sostenitrice. Un saluto ed un grande in bocca al lupo per il nuovo anno scolastico da vivere tra i banchi di scuola ma anche tra le poltrone del nostro bellissimo teatro”.

IL CALENDARIO

Domenica 19 novembre (pomeridiana)

Lunedì 20 e martedì 21 novembre 2023

TEATRO COMUNALE D’ANNUNZIO

Mercoledì 22 novembre2023

TEATRO FELLINI PONTINIA

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Onlus

PIGIAMI

Il piu’ classico tra i classici spettacoli creati per le nuove generazioni. Dopo40 anni e oltre 200repliche in giro per il Mondo, PIGIAMI prosegue la sua avventura con la medesima carica di energia scenica e innovazione teatrale, dimostrando a tutt’oggi di possedere un linguaggio sempre attuale di una rara freschezza e longevità che ne fa un vero e proprio classico del teatro per i giovani. Nato come spettacolo per i piu’ piccoli, è stato rappresentato sia per i giovani che per gli adulti in Italia, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Croazia, Spagna, Stati Uniti e Canada. La stanza da letto di un adulto che nella quiete della sera scopre il piacere di ridiventare bambino; Un luogo dove curiosità reciproca e tenerezza si alternano in una girandola che ha il colore dominante di una nuova amicizia. Un ever green che invita a non perdere mai la voglia di giocare e sognare.

Martedì 28 e mercoledì 29 novembre 2023

TEATRO COMUNALE D’ANNUNZIO

Giovedì 30 novembre2023

TEATRO FELLINI PONTINIA

Fondazione Aida ETS

WE WISH YOU A MUFFINS CHRISTMAS

I Muffins presentano ”We wish you a Muffins Christmas”, un divertentissimo concerto adatto a tutta la famiglia per festeggiare insieme la magia del Natale! I quattro performers vi incanteranno con le melodie dei più celebri brani natalizi e attraverso le intramontabili colonne sonore delle fiabe che hanno fatto la storia. L’obbiettivo è quello di far rivivere al pubblico i momenti più dolci, romantici ed emozionanti dei migliori cartoni animati, attraverso un magico viaggio tra fiabe, fantasia e Natale! I Muffins sono una giovane realtà teatrale nata nel 2015 dall’incontrotra i tre performers Riccardo Sarti,Giulia Mattarucco e Maddalena Luppi, diplomati presso TheBernstein School of Musical Theater(BSMT) di Bologna, e il cantautore bolognese Stefano Colli, finalista della 58° edizione del Festival di Castrocaro (Rai1) e concorrente della 6a edizione di The Voice

Domenica 14 gennaio 2024 (pomeridiana)

Lunedì 15 e martedì 16 gennaio 2024

TEATRO COMUNALE D’ANNUNZIO

Mercoledì 17gennaio 2024

TEATRO FELLINI PONTINIA

Teatro Le Maschere

IL PICCOLO PRINCIPE E IL SUO UNIVERSO

DA IL PICCOLO PRINCIPE DI A. DE SANT’EXUPÉRY

E L’UNIVERSO DEL PICCOLO PRINCIPE DI FRANCESCO PALLA

ADATTAMENTO E REGIA DI GIGI PALLA

Il racconto di Antoine di Saint-Exupéry è sostanzialmente la storia di un viaggio interstellare che ha come punto d’arrivo il nostro pianeta. L’universo del piccolo principe, ricostruisce le tappe di questo viaggio cosmico, dapprima per il suo tratto intergalattico, tra i diversi asteroidi nei quali si posa di volta in volta il protagonista; poi nel deserto del Sahara, dove avrà luogo il fondamentale incontro tra il piccolo principe e Antoine. Abbiamo voluto offrire un elemento di approfondimento in più , quello della conoscenza del cosmo, delle sue galassie, delle sue costellazioni, dei suoi pianeti e dei suoi asteroidi, senza nulla perdere delle suggestioni dell’opera di Saint-Exupery con gli incontri del piccolo principe con i personaggi bizzarri e poetici, tutti portatori di un modo puro di affrontare la vita e l’esistenza che rende ancora valido e affascinante il messaggio di quest’opera, alla base del quale si incide la massima più celebre: l’essenziale è invisibile agli occhi.

Domenica 11 febbraio 2024 (pomeridiana)

Lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024

TEATRO COMUNALE D’ANNUNZIO

Mercoledì 14 febbraio

TEATRO FELLINI PONTINIA

Teatro Le Maschere

IL MAGICO FILO DIARIANNA

SCRITTO E DIRETTO DA GIGI PALLA

Minotauro, creatura dal duplice aspetto d’uomo e di toro, vive isolato da tutti in un intricato labirinto. La sorella Arianna, curiosa e intraprendente fanciulla, è l’unica che con tenerezza e perseveranza riuscirà ad aprire un dialogo e un confronto con lui in un percorso che diventerà una crescita per entrambi. Solo così Minotauro potrà ottenere coraggio e fiducia in sé stesso. Una storia che traendo suggestione e spunto dall’antico mondo della mitologia greca e dalla rilettura moderna del mito nel racconto di Dürrenmatt, “Il Minotauro”, ne prosegue la tradizione mettendo in scena con chiarezza e delicatezza la fratellanza, l’intricato percorso di conoscenza delle differenze e il valore del confronto.

Mercoledì 13 marzo 2024

TEATRO FELLINI

Giovedì 14 e venerdì 15 marzo 2024

Sabato 16 marzo 2024 (pomeridiana)

TEATRO COMUNALE D’ANNUNZIO

Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri

DIRE FARE BACIARE LETTERA TESTAMENTO

Dire fare baciare lettera testamento è un’ode al bambino. È un canto alla sua bellezza, alle potenzialità che ogni bambino racchiude dentro di sé, all’infinita gamma di possibilità che ognuno di noi ha davanti quando nasce. Dire fare baciare lettera testamento è il nostro personale manifesto dei diritti del bambino. Riflette su un tempo, il nostro, e su una società caratterizzati da ritmi sempre più frenetici ed accelerati dove spesso i bambini vengono trattati come piccoli adulti, senza rispettare i loro tempi, i loro bisogni e senza riservare loro ascolto adeguato. Lo spettacolo attraverso diversi quadri che si susseguono con ritmo travolgente mostra e fa vivere come un bambino abbia bisogno di fare esperienze, di come abbia bisogno che gli vengano accordate stima e fiducia. Dire fare baciare lettera testamento è una proposta di gioco rivolta ai bambini, ai loro genitori, maestri e agli adulti in genere. È un invito a scoprire le possibilità del fare, del fare da soli, del fare insieme. Lo spettacolo non racconta una storia, ne racconta tante. Racconta di come il gioco per un bambino sia importante e necessario quanto l’aria che respira. Racconta dei mondi che il gioco contiene e dischiude, di come il gioco sia spazio in cui crescere e confrontarsi, conoscere e conoscersi. Si gioca perché giocare è il lavoro dei bambini. Per giocare però servono delle condizioni che lo permettano e queste condizioni non sono i bambini a doverle creare, sono i grandi. Per giocare servono i bambini non i giochi. Un bambino appena nato conosce il mondo intero, da lassù, dal mondo dei bambini, ha visto tutto. Più di ogni altra cosa un bambino appena nato sa quali sono i suoi diritti.

Domenica 14 aprile

Lunedì 15 e martedì 16 aprile 2024

TEATRO COMUNALE D’ANNUNZIO

Mercoledì 17 aprile 2024

TEATRO FELLINI PONTINIA

Opera Prima Teatro

IL COLORE OLTRELO STRAPPO

In seguito ad un laboratorio ispirato alle opere di HERVE’ TULLET in collaborazione con la maestra Cesira Tipaldi, nasce l’dea… Si può ripartire da un inciampo? Da un foglio di carta strappato inizia il viaggio fatto di tentativi, sbagli, prove e poi…l’intuizione! Un gioco continuo di materiali e colori, di forme geometriche, dove tutto nasce dalla possibilità di trasformare, dove arrivano occhi che diventano pesci e parole immagini. Lentamente da quel foglio bianco, prendono vita paesaggi, strati di colori, prospettive, movimenti di linee che si arrotolano e si spezzano, di strappi nei fogli “sospesi” per vedere oltre quello strappo, cosa appare. Un modo divertente e creativo, per approcciare al mondo dell’arte e dell’immagine, apprendendone i “segreti” attraverso lo strappo ulteriore dello sguardo oltre il sipario del teatro.