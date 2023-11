Basket, Benacquista Latina beffata nel finale da Treviglio: 90-92

LATINA – Nuova sconfitta per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket beffata nel finale dopo essere rimasta avanti anche di 22 lunghezze sugli avversari del Treviglio. Il match al Palabianchini si è chiuso sul 92 a 90 per gli avversari che sono riusciti letteralmente a strappare la vittoria dalle mani dei nerazzurri comunque protagonisti di una bella prestazione.

I nerazzurri hanno combattuto e giocato alla pari, nonostante le rotazioni fossero ridotte per via dell’assenza di Mladenov (bloccato dalla febbre) con una squadra costruita con obiettivi molto importanti e per disputare una stagione di vertice, dimostrando di essere pronti a lottare sempre e fino all’ultimo secondo, non importa quale sia l’avversario. Ben sei gli uomini in doppia cifra per la Benacquista che avrebbe meritato la vittoria per quanto ha espresso sul parquet del PalaBianchini questa domenica.

La società sportiva nerazzurra intanto rende ufficiale “con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 224 del 14/11/2023 della Federazione Italiana Pallacanestro e a quanto disposto dal Giudice Sportivo Nazionale (sconfitta a tavolino per i nerazzurri che avevano vinto a Casale Monferrato per violazione del regolamento) di aver presentato ricorso alla Corte Sportiva Giudicante tramite lo Studio dell’Avvocato Matteo Sperduti, consulente legale della società”.

Nella foto l’iniziativa della decima giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West #siamotuttinatiprematuri, pensata in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, organizzata dalla Fondazione Burlo Garofalo, ha visto i capitani delle due squadre in campo, Fall per Latina e Sacchetti per Treviglio, indossare la maglia celebrativa durante il riscaldamento e la presentazione delle squadre.