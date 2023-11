Basket, cancellata la vittoria, a Casale: Benacquista Latina sconfitta a tavolino per 20-0

LATINA – Il Giudice Sportivo ha ribaltato il risultato della sfida del campionato di serie A2 di basket di domenica 12 novembre che aveva visto la Benacquista Latina imporsi al “PalaEnergica” sulla Novipiù Monferrato Basket per 71-86. Una brutta tegola per la squadra pontina che aveva dominato l’intero match sotto la guida nel neo allenatore Sacco. La sentenza recita che la società nerazzurra è andata a referto con 9 atleti di cui soltanto 7 di Formazione Italiana, violando così il regolamento e le “Disposizioni Campionato Serie A2 Maschile”. È stata dunque disposta l’omologazione della gara con il risultato di 20-0 a favore della Casale Monferrato e una sanzione di € 500,00 per mancanza di un atleta rispetto al minimo di 10 atleti iscritti a referto. La squadra di Latina, infatti si era presentata con 9 giocatori per l’indisponibilità di Alex Cicchetti che all’ultimo momento si era sentito male.