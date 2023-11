Cna lancia anche a Latina Benvenuti in Atelier

LATINA – Il 4 e 5 novembre parte Benvenuti in Atelier, progetto nato per valorizzare le imprese dell’alto artigianato nel settore della moda e non solo. “Dalla moda e dalla creatività delle imprese artigiane può ripartire una solida spinta all’economia”, spiegano da CNA che lancia l’iniziativa. In tutta Italia, nel weekend, atelier, sartorie, laboratori in cui si realizzano accessori, botteghe di lavorazione della pelle, e tutte le attività dell’artigianato italiano del “fatto a mano” apriranno le proprie porte al pubblico realizzando eventi, open day, dimostrazioni, stage, piccoli seminari e aperitivi, collegandosi anche ai numerosi eventi/percorsi turistici organizzati nel territorio.

“L’obiettivo del progetto è presentare al grande pubblico le eccellenze artigiane locali del settore della moda “fatta a mano” – dicono da Cna che cura l’organizzazione degli eventi con le territoriali e regionali – Pubblico, clienti, studenti, apprendisti e semplici curiosi potranno così conoscere da vicino il lavoro di creazione e costruzione dell’alto artigianato, come lo showmaking di figurino, la modellazione, il drappeggio, la lavorazione della pelle e tante altre maestranze caratteristiche del settore”.

All’ iniziativa hanno aderito oltre 100 imprese tra cui anche l’atelier “Terra Mia” della stilista Lisa Tibaldi che in veste di Presidente Federmoda di CNA Latina aprirà le stanze del suo laboratorio a Santi Cosma e Damiano per regalare ai visitatori un’esperienza di conoscenza e creatività unica.

Lo spirito che anima ogni Atelier – spiega la stessa Tibaldi, tra le promotrici del progetto – è quello di mettere al centro del lavoro non il prodotto ma la persona. Il nostro impegno quotidiano è teso ad una costante ricerca di tessuti e materiali naturali e pregiati, lavorazioni ricercate, con una costante adesione al cambiamento ed all’ innovazione. Un lavoro che avverte la stessa Tibaldi è impossibile realizzare senza solide radici.

Per Antonello Testa, segretario di CNA Latina, “l’artigianato in tutte le sue forme può essere veramente la spinta vitale per una ripresa economica generale del nostro Paese. Non è un caso che proprio nella Carta Costituzionale italiana all’articolo 45 sia dedicato un esplicito e speciale riconoscimento all’artigianato e agli artigiani sia in termini di tutela che di sviluppo”. L’artigianato – afferma ancora Testa – in tutte le sue espressioni rappresenta le radici del futuro ed è la linfa vitale del Made Italy e con questa consapevolezza conclude lo stesso stiamo lavorando proprio in questo periodo a progetti di valorizzazione e potenziamento dei nostri settori”.