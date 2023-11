Domenica il “Corri a Terracina”, emozionante gara tra il lungomare ed il centro storico

TERRACINA – La Podistica Terracina ha organizzato per domenica 19 novembre la seconda edizione della “Corri a Terracina”, gara podistica sulla distanza di 9,5 chilometri inserita tra gli eventi del Grande Slam “Natalino Nocera”. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’Uisp di Latina e con il patrocinio del Comune di Terracina, ha vissuto una prima edizione nel 2017 ma si è fermato negli anni successivi per la spiacevole parentesi della pandemia e soprattutto perché è venuto a mancare il suo ideatore, l’allora presidente della Podistica Egidio Pagliaroli. Non a caso il suo successore, Emilio De Fabritiis, ha pensato di dedicare un ricordo prima della partenza all’indimenticato amico, alla presenza della sua famiglia. In quell’occasione vinsero Davide Di Folco (33’01’’) e la “padrona di casa” Romina D’Auria (40’11’’). La stessa D’Auria sarà la madrina dell’evento e premierà colei che andrà a prendere il suo posto come regina della gara. Il programma prevede il ritrovo alle 8 e lo start alle 10 dalla località di Porta Napoletana, lungo via Marconi. Il percorso prevede un iniziale passaggio sull’Appia e poi verso via Roma; da viale della Vittoria i podisti si dirigeranno verso il lungomare e per motivi di sicurezza, come previsto da un’apposita ordinanza, dovranno percorrere un tratto di pista ciclabile per poi avviarsi verso l’ex autolinee ed il centro storico; a quel punto, dopo un ristoro collocato all’altezza del quinto chilometro, ci saranno 500 metri di salita, con un dislivello al 5%, e al passaggio in piazza del Municipio ogni protagonista verrà fotografato con il suggestivo sfondo di Monte Giove e della località di Pisco Montano; subito dopo inizierà la discesa, con un sorprendente fuori programma ideato per animare ulteriormente la gara, e quindi si tornerà verso il punto di partenza per raggiungere il traguardo.

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 350 iscritti, ai quali sarà garantito un pacco gara con prodotti alimentari. Riguardo alle premiazioni, la Podistica Terracina ha previsto importanti e “gustosi” riconoscimenti per tanti protagonisti: al primo classificato e alla prima della classifica generale andranno un prosciutto, degli occhiali e dell’abbigliamento tecnico, oltre ad un prestigioso trofeo. Prosciutto e prodotti alimentari saranno assegnati anche ai secondi e ai terzi della graduatoria maschile e della femminile. Un prosciutto spetterà ai primi classificati delle varie categorie, mentre altri doni saranno destinati fino al quinto posto. Per le società, infine, sono stati previsti dei rimborsi sulla quota iscrizioni: alla prima con un minimo di 20 atleti al traguardo, alla seconda con un minimo di 12 e alla terza con almeno 8 arrivati. Un’altra grande iniziativa dell’evento di domenica consisterà nella prima edizione della “Corri sprint a Terracina Kids&Tweens&Teens ”: bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni si misureranno in gare di velocità su varie distanze in base all’età e tutti potranno vivere una divertente e sicura esperienza di corsa. I piccoli protagonisti potranno iscriversi gratuitamente e avranno diritto ad un pacco gara con beni alimentari e un gadget speciale offerto da un’attività che ha partecipato attivamente all’organizzazione, TuttoGiocattoli di Fondi. Pur non essendo gare competitive, ci saranno premi per i primi tre classificati delle varie batterie. Le corse inizieranno alle 8.35 e termineranno alle prima delle 9 con l’esibizione dei più grandi.