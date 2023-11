Il Cisterna Volley si prepara a ricevere Modena

CISTERNA DI LATINA – La vittoria in rimonta del Cisterna Volley contro il Taranto di domenica scorsa ha portato il Cisterna Volley a quota sette punti nella classifica della Superlega, gli stessi di Modena che sarà il prossimo avversario dei pontini. Il prossimo match, ancora una volta in casa, si giocherà sabato prossimo alle 18:00 al palazzetto di viale delle Province a Cisterna di Latina e verrà trasmesso in diretta su Rai Sport.

Con il successo su Taranto i pontini hanno trovato conferme importanti: l’opposto francese Theo Faure è salito a 123 punti in sei partite disputate e guida ancora la classifica dei migliori realizzatori di tutto il campionato precedendo Michieletto (Trento, 115 punti), Bucchegger (105, Catania) e Rychlicki (105, Trento). Il Cisterna Volley è stata anche la squadra che ha ottenuto il maggior numero di muri punto (15) nell’ultima giornata e tra i top della Superlega c’è il centrale serbo Aleksandar Nedeljkovic che è stato il migliore con ben cinque block vincenti. Proprio Nedeljkovic è il leader nella classifica dei muri punto di tutta la Superlega: sono stati 21 quelli realizzati finora dal centrale della formazione pontina, davanti ai 16 block della coppia composta da Sebastian Solè (Perugia) e Marko Podrascanin (Trento). Lo spagnolo Jordi Ramon è invece terzo nella graduatoria degli aces: 12 punti dalla linea dei nove metri per il martello pontino alle spalle di Garcia Fernandez (Padova) con 14 e Takahashi Ran (Monza) con 13.

Intanto prosegue l’impegno nelle scuole e Giani e De Santis hanno incontrato gli studenti della scuola Leone Caetani Palazzetto dello sport di San Valentino, in viale Adriatico, a Cisterna di Latina, mentre il centrale del Cisterna Volley Daniele Mazzone domenica sera, dalle ore 21:30 sarà tra i protagonisti di After Hours, il programma condotto da Andrea Zorzi e Andrea Brogioni in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A.

BIGLIETTERIA – Da giovedì è aperta la biglietteria fisica in vista della prossima partita in casa di sabato 25 novembre (18:00) tra Cisterna Volley e Modena, mentre i biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Vivaticket.