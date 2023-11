Latina Sport Academy a caccia dell’impresa nella rovente trasferta di Terzigno

LATINA – Una delle trasferte più difficili della stagione per provare a rialzare la testa dopo due sconfitte consecutive. Il Latina Sport Academy sarà di scena domani (sabato 18 novembre) alle 17 sul campo del Progetto Futsal Terzigno, autentica corazzata seconda solo al rullo compressore Sulmona. I favori del pronostico sono tutti per i campani ma i nerazzurri sono pronti a vendere cara la pelle, come assicurato dal loro capitano, Simone Chinchio: “Andiamo a giocare in uno dei palasport più prestigiosi della serie B, per giunta al cospetto di una tifoseria organizzata che garantisce sempre una spinta in più ai nostri avversari, praticamente imbattibili tra le mura amiche. Tutto questo non deve intimorirci ma deve trasmetterci ulteriori stimoli per fare di più, perché giocare in un campo a dir poco rovente dovrà caricarci a dovere. Partite del genere si preparano da sole e paradossalmente tale aspetto può favorirci: sono convinto che la squadra possa giocarsela contro chiunque se riesce ad alzare il livello di attenzione e credo che contro Terzigno saremo concentratissimi fino all’ultimo istante e sapremo offrire una prova importante”. L’imperativo è dunque provare a centrare l’impresa, anche in previsione dei prossimi due appuntamenti, altrettanto impegnativi ma entrambi al Palabianchini: prima sarà la volta del Casagiove, la settimana successiva arriverà in terra pontina la capolista Sulmona: “E’ un trittico a dir poco impegnativo – ha commentato il portiere-capitano – ma ci servirà per proseguire il nostro percorso di crescita. Nelle ultime due gare, al di là delle assenze che comunque non devono essere un alibi, abbiamo concesso agli avversari troppe situazioni semplici e sicuramente abbiamo pagato lo scotto dell’inesperienza, che a volte ti spinge ad essere spavaldo ma tende anche a farti perdere il giusto equilibrio. Evidentemente la nostra ottima partenza ci ha fatto perdere un pizzico di umiltà ma l’importante è lavorare sugli errori commessi e cercare quella maturità che ti induce sempre a volare basso”. Chinchio, dal canto suo, non può che essere soddisfatto del suo rendimento personale: “Nonostante le ultime due partite restiamo una delle difese meno perforate del girone e per quanto mi riguarda sono sereno e mi sento in grande forma. Ho una responsabilità che mi inorgoglisce: come elemento più esperto della squadra devo e voglio trasmettere qualcosa ai miei compagni, facendo in modo che tutti abbiano quella marcia in più per il salto di qualità”.

Oltre all’impegno della serie B maschile, il Latina Sport Academy sarà in campo questo week end con altre sue formazioni, esclusa la D Femminile che osserverà un turno di riposo: l’Under 19 giocherà domenica alle 11 in casa contro l’Ecocity, l’Under 17 sarà impegnata nella tana del Serafico Eur Calcio, la serie D Maschile sarà di scena a Colleferro e l’Under 15 ospiterà domenica alle 15 lo Zagarolo.