Presentato a Latina il Calendario Storico dell’Arma 2024, le firme di Pininfarina e Gramellini

LATINA – Il comandante provinciale dei carabinieri di Latina Christian Angelillo ha presentato questa mattina il Calendario storico dell’Arma dei Carabinieri 2024. In contemporanea con la presentazione ufficiale che si è tenuta a Roma nella sede dell’Auditorium Parco della Musica, dove sono state illustrate le tavole curate dallo studio di design Pininfarina e accompagnate dalle storie scritte da Massimo Gramellini che raccontano spaccati dell’Arma nei suoi momenti più edificanti di aiuto alla collettività e di sacrificio, oggi come ieri.

“Il calendario oltre ad essere un gesto simbolico, è anche portatore di contenuti di sostanza”, ha detto il colonnello Angelillo sottolineando il tema della vicinanza ai cittadini e ricordando le iniziative che si terranno sul territorio tra cui le due più vicine: il protocollo d’intesa con LatinaAutismo rivolto ai ragazzi con autismo e i cui contenuti saranno presentati domani a Sabaudia; e a breve in occasione della Giornata Internazionale della violenza contro le donne del 25 novembre quando saranno inaugurate sul territorio altre due stanze “tutte per sé” per raccogliere i racconti delle donne vittime di violenza in un ambiente protetto e accogliente.

“Il calendario parla dell’impegno dei carabinieri nelle comunità che non è solo lotta al crimine ma è anche conforto, ascolto. La vicinanza al cittadino, e quindi avere un comando stazione in ogni comune, significa garantire sempre l’ascolto a prescindere dai risultati investigativi. Penso che questo calendario voglia dire questo”, ha detto il comandante provinciale

Il ricavato dalla vendita del calendario è da sempre usato per scopi benefici.

IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE A ROMA