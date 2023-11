Lungo inseguimento tra Frosinone e Formia, poi i ladri spariscono

FORMIA – Un lungo inseguimento dopo un tentativo di furto in un’abitazione di Villa Santa Lucia del frusinate ha tenuto impegnati i carabinieri di Frosinone e di Formia. Scoperti, infatti, i ladri hanno imboccato la SS 630 Ausonia, in direzione del sud pontino, ma alla vista della pattuglia dei militari, complice la pioggia battente e una guida folle, riescono a far perdere le proprie tracce. Ma non finisce qui.

L’allarme viene diramato alla compagnia carabinieri di Formia che predispone una serie di posti di blocco e i malviventi arrivati in provincia di Latina, si ritrovano stretti tra due fronti e decidono di imboccare una delle tante stradine secondarie che si immettono sull’arteria. Riescono nuovamente a sparire. Più tardi, l’auto con gli attrezzi viene ritrovata abbandonata nei pressi della “Spiaggia dei sassolini” di Minturno, all’interno anche alcuni oggetti provento, di altri furti. La macchina e il materiale sono stati sottoposti a sequestro e sono on corso le indagini per l’identificazione dei fuggiaschi.