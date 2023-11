Truffa con i bonus edilizi, caso a Formia, imprenditore indagato: “Ha incassato 450mila euro di crediti a fronte di lavori inesistenti”

FORMIA – Lo aveva previsto il comandante interregionale della Guardia di Finanza nella sua visita ufficiale a Latina alcuni mesi fa, parlando della grande attenzione investigativa sull’utilizzo dei fondi del Pnrr e del superbonus. E’ arrivato oggi il primo sequestro in provincia di Latina nell’ambito delle indagini per il contrasto all’utilizzo distorto delle misure agevolative introdotte dalla legislazione emergenziale sotto forma di crediti d’imposta e di detrazioni fiscali cedibili a terzi.

I militari della Fiamme Gialle del Gruppo di Formia stanno dando esecuzione ad un sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Cassino, nei confronti di un imprenditore locale finito nel mirino in relazione ai crediti d’imposta maturati a fronte degli interventi di riqualificazione edilizia ed efficientamento energetico previsti dal D.L. n. 34/2020 e indagato per Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In particolare, la società che fa capo all’uomo avrebbe dichiarato al Fisco la spettanza di circa € 560.392,00 di crediti d’imposta inesistenti, a fronte dell’esecuzione di lavori di riqualificazione e efficientamento energetico di fatto mai eseguiti, ovvero realizzati in minima parte, e privi della documentazione necessaria che consentisse l’effettiva maturazione dell’agevolazione fiscale.

Dal quadro indiziario ricostruito dagli investigatori della guardia di finanza, risulterebbe che la società avrebbe indebitamente beneficiato di un importo pari a circa € 450.000 incassati a fronte di crediti ceduti. Sul conto corrente dell’imprenditore trovati solo 25mila euro che sono stati sequestrati.