Virgo Fidelis, a San Marco i carabinieri hanno celebrato la patrona dell’Arma

LATINA – Questa mattina nella Cattedrale San Marco è stata celebrata la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri e contemporaneamente l’82° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

Il vescovo di Latina Mariano Crociata ha officiato la Messa alla quale sono intervenuti il Prefetto di Latina, S.E. Maurizio Falco, del Presidente della Provincia di Latina, Avv. Gerardo Stefanelli, del Sindaco di Latina, dott.ssa Matilde Celentano, delle massime Autorità civili e militari della Provincia, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma, dei Carabinieri in servizio ed in congedo e di alcune scolaresche del capoluogo.

In chiusura, il Comandante Provinciale Christian Angelillo ha rievocato la Battaglia di Culqualber e sottolineato il valore della “Giornata dell’Orfano” rendendo omaggio a tutti quegli orfani che non hanno più riabbracciato i loro genitori che, onorando il giuramento di fedeltà all’Arma ed alle Istituzioni, si sono sacrificati nell’adempimento del dovere. “Tale ricorrenza – spiegano dal Comando provinciale di Latina – assume un particolare significato per l’Arma dei Carabinieri, tutore dell’ente O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri) che presta assistenza a tutti gli orfani dell’Arma”. Il colonnello Angelillo ha anche ringraziato i familiari dei Caduti dell’Arma dei Carabinieri, ricordando il senso di comunità e coesione che caratterizza la figura del Carabiniere come punto di riferimento per la collettività, insieme con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio.

LA STORIA DELLE RICORRENZE – La celebrazione della “Virgo Fidelis”, proclamata Patrona dell’Arma nel 1949 da Papa Pio XII, trova le sue origini nel connubio di eventi appartenenti alla storia ed alla Cristianità. La ricorrenza venne stabilita dal Papa nella data del 21 novembre, occasione in cui si celebra la festa liturgica della Presentazione di Maria Vergine al Tempio e ricorre l’anniversario della “Battaglia di Culqualber”. Quest’anno inoltre ricorre l’ 82 anniversario della battaglia di Culqualber, combattuta in Abissinia (l’attuale Etiopia) dal 6 agosto al 21 novembre 1941 fra italiani e britannici, battaglia in cui il 1º Gruppo Mobilitato dei Carabinieri e il CCXL Battaglione Camicie Nere, si immolarono quasi al completo, con tale valore che ai pochi sopravvissuti, gli avversari tributarono l’onore delle armi. Oltre a numerose menzioni e decorazioni individuali, per il comportamento tenuto dall’intero reparto, per il fatto d’Arme alla bandiera dell’Arma dei Carabinieri è stata concessa una medaglia d’oro al valor militare.