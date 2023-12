Al Parco San Marco il Natale è Green Mood con gli studenti del Majorana e del Marconi

LATINA – Proseguono con l’ iniziativa di questa mattina, 22 dicembre, le attività di “Mediazione Sociale Latina” dedicate al verde pubblico. Dopo la Festa dell’Albero, il progetto ha organizzato un nuovo appuntamento (oggi dalle ore 10:00 alle 13:30), in Parco San Marco, in collaborazione con il Liceo scientifico Ettore Majorana e l’IIS Marconi, istituti che rientrano nella Rete Eco-Schools, e le associazioni Ringrazio Prego Dono Aps, Il Cammino Odv e il Centro Educazione Ambientale.

Durante la mattinata, ci saranno nuove piantumazioni e attività di cura del verde ed educazione ambientale. Verranno piantati alcuni alberi che sono stati donati dal Reparto Carabinieri per la biodiversità di Fogliano in occasione della Festa dell’Albero, organizzata da Mediazione Sociale nel mese di novembre.

Nel pomeriggio, alle 15:30, Mediazione Sociale, in collaborazione con l’associazione “Tre mamme per amiche”, ha organizzato laboratori e attività ludiche per bambini nell’area giochi del Parco San Marco riaperta proprio grazie all’integrazione del Patto di Collaborazione Parco San Marco, in attesa della gara per la concessione della gestione dell’area.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, basta portare un paio di guanti da giardinaggio.

Il progetto “Mediazione Sociale Latina – Recupero Urbano Integrato” è promosso dal Comune di

Latina – Assessorato ai Lavori Pubblici, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando delle periferie e gestito dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio.

Per informazioni sul programma della rassegna: 375.5280375, www.mediazionesocialelatina.it, oppure la pagina Facebook e il profilo Instagram di Mediazione Sociale Latina.