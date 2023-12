Basket, la Benacquista Latina sconfitta da Cantù per 90-72

LATINA – Un’altra sconfitta per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che perde il match contro la corazzata Cantù e non riesce a smuovere la propria posizione in classifica. Al palasport di Desio finisce 90-72.

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket non lesina sull’impegno, ma il confronto con una delle squadre favorite per il salto di categoria non regge. “In un momento in cui le rotazioni sono ridotte, la forma fisica non è al top e si gioca la seconda trasferta consecutiva in 5 giorni, non è stata certo una cosa semplice, ma bisogna dare atto alla Benacquista che ha dimostrato ancora una volta una grande forza di volontà – sottolinea in una nota la società sportiva nerazzurra – L’atteggiamento fa, sicuramente, ben sperare per i prossimi appuntamenti, perché ci sono ancora tante partite da giocare e Latina continuerà a lottare per risollevarsi”.

Sotto la guida di coach Sacco buono l’esordio di DeMario Mayfield in maglia Benacquista, per lo statunitense una doppia/doppia composta da 13 punti e 10 assist. Anche per Samuele Moretti una doppia/doppia, che nel suo caso scaturisce da 10 punti e 12 rimbalzi. Per i pontini in doppia cifra anche Ivan Alipiev con 18 punti (50% dal campo, 86% ai liberi) e Capitan Parrillo con 14 (75% da 3 punti, 100% ai liberi).