Festa del Panathlon, sfilza di atleti per i Premi Panathlon 2023 e Fair Play

LATINA – Grande festa martedì 19 marzo per celebrare un anno di sport con il Panathlon Club di Latina, presieduto da Giuseppe Bonifazi, presente sul territorio con iniziative rivolte ai giovani, basate sulla cultura e la formazione. Il momento di condivisione si terrà a Latina al 24MilaBaci. Alle ore 18.30 inizierà la cerimonia di consegna dei Premi Panathlon 2023 e del Premio Fair Play che vedrà riconosciuti risultati sportivi di rilievo. Accompagnerà i presenti nel racconto dell’anno 2023 il giornalista Pierluigi Grande (Premio Panathlon 2022).

I premiati – spiegano gli organizzatori – sono portatori di grandi storie di vita e di sport. Fiorella Fretta – premio Fair Play – ha conseguito risultati favolosi nella categoria Master in atletica leggera, pratica l’alpinismo, il trekking, non si ferma mai ed è una convinta sostenitrice dei valori ed ideali più puri dello sport. Marco Ricci, promettente nazionale azzurro di atletica leggera campione d’Europa under 23 nella staffetta 4 x 100; il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle di vela di Gaeta che da anni coglie successi in ogni parte del mondo, nelle competizioni più importanti; l’InTeam Basket Latina, campione d’Italia per ragazzi down, vincitrice nelle finali nazionali svoltesi a Ercolano, un successo storico. Premio al giornalista Giuseppe Baratta, speaker ufficiale nei campionati europei di pallavolo, un volto noto ed apprezzato per la sua professionalità.

A Maickol Perez – nazionale azzurro giovanile di basket con ottimi risultati, inserito nel quintetto ideale dei campionati europei under 16 svoltisi in Macedonia del Nord con l’Italia arrivata in finale e superata solo dalla Spagna – andrà la prima edizione del premio dedicato alla memoria del giovane cestista Francesco Mansutti, scomparso prematuramente. Perez è seguito attentamente da scout americani della Nba, interessati alle sue prestazioni. Menzione d’onore per il cestista pontino Stefano Saccoccia, proveniente dl florido vivaio dello Sport Management Group Latina, ora in forza alla Gevi Napoli nel massimo campionato tricolore. Non potevano mancare i nomi di Anastasia Bagaglini, campionessa del mondo di calcio freestyle e per Marco Stipcevich, vincitore della gara di nuoto in acque libere da Santo Stefano a Ventotene, una competizione con al via 200 concorrenti convenuti sull’isola dell’arcipelago ponziano.