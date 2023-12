Il Grande Slam Uisp chiude a Latina con la Maxistaffetta

LATINA – Chiusura in bellezza, domenica 17 dicembre, per il 31esimo “Grande Slam Uisp – Natalino Nocera”. Il Comitato Territoriale presieduto da Andrea Giansanti , con segretario Domenico Lattanzi ha curato l’appuntamento conclusivo di una lunga serie di gare podistiche. Si inizierà con la Maxistaffetta, giunta alla 19esima edizione, e si proseguirà con la premiazione finale di tutti i protagonisti, società comprese.

La location è il Campo comunale di Atletica di via Botticelli. Ogni squadra, per un massimo di venti, presenterà cinque staffettisti che percorreranno due chilometri a testa. Lo start è previsto alle 9,45, l’iscrizione è gratuita e a tutti saranno consegnate delle medaglie di partecipazione, oltre a coppe e targhe per le prime cinque squadre classificate. A seguire ci saranno i riconoscimenti per tutti i protagonisti dell’annata di competizioni nella provincia di Latina e non solo. La cerimonia sarà sempre nel segno di Natalino Nocera, indimenticato presidente al quale l’Uisp ha voluto intitolare lo stesso Grande Slam e anche la sede di via degli Ernici. Per l’occasione sarà presente la moglie di Nocera, Mariolina Marinelli.

Saliranno sul podio le prime dieci società e si stima che verranno consegnati complessivamente 100 premi e questo sarà possibile grazie al patrocinio garantito dal Comune di Latina e al sostegno degli sponsor BioLatina, Conad SupeStore Sermoneta e Sport85. Per ogni categoria riceveranno un riconoscimento i primi cinque classificati con un minimo di 200 punti totalizzati. Un “Premio Fedeltà” non cumulabile andrà inoltre a quanti hanno disputato almeno 12 gare. Chi ha partecipato ad oltre 15 gare, infine, avrà diritto all’iscrizione gratuita al 32’ Grande Slam. Unica condizione da rispettare, i premi saranno consegnati esclusivamente ai diretti interessati e non ad eventuali delegati.

All’evento parteciperà anche l’assessore allo Sport del Comune di Latina, Andrea Chiarato, mostratosi subito molto sensibile e molto attento alle tematiche sportive della città.