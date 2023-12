Il Latina sconfitto a Taranto chiude male il girone di andata: 2-1

LATINA – Il Latina calcio 1932 torna sconfitto dal Taranto e chiude male il girone di andata del campionato di serie C e resta a 27 punti. In vantaggio su goal di Rocchi, i nerazzurri sono poi stati raggiunti e superati dai pugliesi grazie ad una doppietta di Bifulco. Finisce 2-1 per i padroni di casa allo stadio Iacovone dove il Latina è partito bene, ma poi ha ceduto facendosi dominare dagli avversari.

Non sono bastati i complimenti dei giornalisti nella conferenza post partita per risollevare il morale al viceallenatore Andrea Esposito che era in panchina al posto dello squalificato Di Donato e che ha parlato dalla sala stampa del Taranto: “C’è rammarico, eravamo andati in vantaggio, potevamo gestire meglio. L’avevamo preparata bene, potevamo fare qualcosa in più”, ammette.

Taranto 2 – 1 Latina Calcio 1932

Taranto (3-4-3): Vannucchi, Ferrara, Antonini, Riggio, Romano (63’ Zonta), Samele (52’ Cianci), Bifulco (86’ Fabbro), Luciani, Calvano (86’ Fiorani), Mastromonaco, Kanoute (52’ Orlando). A disposizione: Loliva, Costantino, Enrici, Panico, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Capone. Allenatore: Capuano

Latina Calcio 1932 (4-4-2): Cardinali, Cittadino (68’ Ercolano), Mastroianni (69’ Fabrizi), Riccardi, Fella (46’ Jallow), De Santis, Crecco, Del Sole, Rocchi, Cortinovis, Paganini. A disposizione: Vona, Bertini, Marino, Gallo, Rozzi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Esposito.

Arbitro dell’incontro: Giuseppe Mucera di Palermo.

Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano e Roberto Meraviglia di Pistoia.

Quarto Ufficiale: Francesco D’Andria di Nocera Inferiore.

Marcatori: 11’ Rocchi (L), 22’ Bifulco (T), 73’ Bifulco (T)

Ammoniti: 64’ Luciani (T), 75’ Cianci (T)

Recuperi: 1’ pt. 5’ st.

Angoli: Taranto 5 Latina Calcio 1932 4