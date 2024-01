LATINA – Un goal di Fella (al 52′) riporta il Latina alla vittoria dopo nove giornate a digiuno. Al Francioni, contro il Monterosi Tuscia i nerazzurri conquistano i tre punti in palio nella 22° giornata del campionato di serie C che ha visto per la prima volta in panchina il tecnico neonominato dalla società Gaetano Fontana. “Ho chiesto ordine, pulizia, giocate semplici e quelle due cose che stavamo provano – ha detto il mister – Fella si è sacrificato tantissimo, ha fatto un grandissimo goal, ma oggi sarebbe offensivo non menzionare qualcuno”. Il Latina sale a quota 30 punti e aspetta le partite del fine settimana per conoscere la nuova posizione in classifica.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 1 – 0 Monterosi Tuscia

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Fasolino, Ercolano, Perseu, Di Livio, Riccardi (91’ Gallo), Fella (91’ Fabrizi), De Santis, Marino (34’ Crecco), Del Sole (86’ Scravaglieri), Rocchi, Paganini. A disposizione: Vona, Serbouti, Addessi. Allenatore: Fontana.

Monterosi Tuscia (4-3-3): Rigon, Di Renzo (67’ Tartaglia), Verde, Di Francesco (54’ Palazzino), Parlati (67’ Gavioli), Piroli, Bittante (87’Golfo), Sini (87’ Ekuban), Tolomello, Vano, Silipo. A disposizione: Mastrantonio, Santini, Borri, Di Paolantonio, Giordani, Fantacci, Mbende, Cordova, Ferreri. Allenatore: Romondini.

Arbitro dell’incontro: Giorgio Vergaro di Bari.

Assistenti: Davide Merciari di Rimini e Edoardo Maria Brunetti di Milano.

Quarto Ufficiale: Michele Coppola di Castellammare di Stabia.

Marcatori: 53’ Fella (L)

Ammoniti: 38’ Vano (M), 40’ Di Livio (L), 47’ Piroli (M), 94’ Perseu (L)

Recuperi: 1’ pt. 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 2 Monterosi Tuscia 1

Note: Spettatori totali 1021 compresi 451 abbonati.