Al Cicerone Pollione di Formia nasce il liceo Made in Italy

FORMIA – Anche la provincia di Latina avrà un liceo Made in Italy. Il liceo Cicerone – Pollione di Formia infatti, è l’unico ad aver attivato per il prossimo anno scolastico il percorso di studi fortemente voluto dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“Abbiamo preso questa decisione perché crediamo che manchino effettivamente figure che possano guidare le imprese e le altre figure professionali che allo stesso modo si formano nei nostri istituti – spiega la dirigente scolastica Teresa Assaiante – Abbiamo deciso di dare una possibilità in più ai nostri studenti. Crediamo che questo indirizzo potrebbe costituire un momento di svolta perchè abbiamo tante professionalità che però non hanno prodotto uno sviluppo del territorio. Ecco perché – spiega la dirigente – forse, il governo vuole preparare una figura imprenditoriale forte che sappia gestire tutte le altre professionalità. Ed ecco il motivo per cui la preparazione è stata affidata a un liceo. Quello che io sto facendo è guardare in prospettiva di sviluppo per la mia scuola, anche con le criticità che ci sono intorno”. A Latina possono ampliare l’offerta formativa con il liceo Made in Italy, oltre al Pollione, anche il Manzoni di Latina e il Liceo De Magistris di Sezze perché tutti hanno l’indirizzo Economico Sociale, clausola necessaria per poter attivare anche il Made in Italy.

Al momento il Mim ha fornito solo il piano di studi del primo biennio. Ogni anno sono previste 891 ore: 132 ore di lingua e letteratura italiana, 99 di storia e geografia, 99 di diritto, 99 di economia politica, 99 di lingua e cultura straniera 1, 99 di matematica (con informatica), 66 di lingua e cultura straniera 2, 66 di scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra), 66 di scienze motorie e sportive, 33 di storia dell’arte e 33 di religione cattolica o attività alternative.