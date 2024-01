Al Comune di Latina arriva E-Lisir, l’app che permette ai sordomuti di comunicare con la Lis

LATINA – E’ stata presentata oggi in commissione Scuola in Comune a Latina una novità che prenderà il via presto e che permetterà alle persone sordomute di comunicare con gli operatori degli sportelli comunali tramite un tablet che sarà collegato a 52 interpreti della lingua dei segni. Il progetto si chiama E-lisir ed è stato ideato dalla società Video Assistenza Mobile che già è operativa in diversi Comuni italiani, oltre che all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il progetto inizierà dall’ufficio demografico, ma la speranza è di ampliarlo presto anche agli altri uffici.

Ne abbiamo parlato con il presidente della commissione Scuola, Giuseppe Coriddi e con l’assessore Francesca Tesone

ECCO COME FUNZIONERA’