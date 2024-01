Topo Beach, la sindaca di Latina Celentano: “Grazie a inchieste come questa possiamo lavorare meglio”

LATINA – Il Comune di Latina sta predisponendo il nuovo bando per l’assegnazione dei chioschi sul Lato B del lungomare di Latina balzato nuovamente agli onori della cronaca nelle scorse ore con l’inchiesta della Dda. Lo ha detto la sindaca Matilde Celentano commentando l’indagine della squadra mobile della Questura di Latina sulla concessione per il primo chiosco – un tempo Topo Beach – conclusasi martedì con l’esecuzione di otto misure cautelari tra cui tre nei confronti della famiglia Zof e di un prestanome. Un’inchiesta dalla quale emergono violente intimidazioni attuate in stile mafioso a chi presentava la propria offerta per avere l’assegnazione di quel tratto di spiaggia a Capoportiere.

“Devo ringraziare le forze dell’ordine e la magistratura, perché inchieste come questa aiutano anche l’Amministrazione a lavorare meglio”, ha commentato la prima cittadina che ha definito uno shock, a inizio mandato, l’incendio di due attività sul lungomare. Una vicenda su cui dovrà essere fatta luce.

Le dichiarazioni della sindaca Celentano a Gr Latina