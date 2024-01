Filippo, 8 anni di bontà, cerca casa

LATINA – FILIPPO è un dolce cagnolone di 8 anni che cerca casa. L’annuncio è dell’associazione Amici del Cane di Latina che gestisce il canile comunale e che si chiede se arriverà anche per lui il momento di lasciare la struttura della Chiesuola.

CHI E’ – Circa 8 anni, taglia media, buono, dolce, affettuoso. Ama stare in compagnia delle persone, molto intelligente, diventa dominante solo quando si tratta di cibo. “Filippo è speciale – dicono – e merita di trovare la sua famiglia che lo ami e gli dedichi tempo ed attenzioni”.

Per adottarlo scrivici su WhatsApp con breve descrizione al nr. 3756459655

Filippo si trova a Latina (Lazio) è per una buona adozione potrà viaggiare.