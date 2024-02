Arrestato 50enne di Latina: nel telefono centinaia di immagini pedopornografiche

LATINA – Un uomo di 50 anni di Latina è finito ai domiciliari dopo che la Polizia postale ha trovato sul suo telefono centinaia di foto hard di ragazzini. L’accusa è quella di detenzione di materiale pedopornografico realizzato utilizzando minori di 18 anni. Ieri si è svolta l’udienza di convalida ma il 50enne che lavora in una mensa a Roma, si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha fornito spiegazioni sul perché quelle immagini fossero nel suo telefono e come ne fosse venuto in possesso. Il gup lo ha confermato i domiciliari con divieto di comunicazione con l’esterno.