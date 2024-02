Commissariato il Parco nazionale del Circeo

PARCO DEL CIRCEO – Il Parco Nazionale del Circeo è stato commissariato. Si vociferava da tempo e ieri è arrivata l’ufficialità con un decreto di ieri, mercoledì 7 febbraio, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Al posto di Giuseppe Marzano è stata nominata come commissario Emanuela Zappone per un periodo di 6 mesi rinnovabili, ex assessore all’ambiente del Comune di Terracina. Tra le motivazioni che hanno portato al commissariamento la mancata nomina del direttore, in base a quanto sostenuto dal Ministero dell’Ambiente anche ai continui intoppi per arrivare alla terna. Il commissario sostituirà presidente e direttivo, ma alcuni ricorsi sono già stati annunciati.