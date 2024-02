L’Operazione Bestseller di Valentina Notarberardino

FORMIA – E’ stato pubblicato Operazione bestseller il libro di Valentina Notarberardino, autrice di Fondi, esperta in comunicazione (alla sua seconda prova dopo Fuori di Testo). Il saggio (ed Ponte alle Grazie) racconta il dietro le quinte di un successo editoriale: “La vita materiale del libro, dalla tipografia al comodino, e la vita immateriale, dall’anonimato alle stelle”. Per farlo, incontra alcuni protagonisti del mondo editoriale e raccoglie le loro testimonianze esclusive.

Come quella di Enza Campino, la libraia di Formia che con il fratello Riccardo Campino organizza da trent’anni la rassegna Libri sulla Cresta dell’Onda che si svolge in alcuni dei luoghi più belli del Sud Pontino e ha ospitato in trent’anni autori straordinari, da David Grossmann a Camilleri, e poi Sepulveda (di cui si racconta l’incontro sul sagrato della Santissima Annunziata “sospeso tra cielo e terra”), Melania Mazzucco, ad oggi – facendo due rapidi conti – molte decine.

“Ne risulta un viaggio curioso, chiarificatore ed entusiasmante dietro le quinte dell’editoria italiana: la maggior industria culturale del Paese”, valorizzato anche dalle storie raccontate da Enza Campino sempre in movimento per promuovere la lettura e gli autori, guardando ai ragazzi come al pubblico da curare, e portando a scuola Marco D’Amore ed Enrico Galiano.